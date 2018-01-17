Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам обращения новых купюр

Москва, 17 января. Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца номиналом 200 и две тысячи рублей. Горячая линия будет работать с 18 по 25 января, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — говорится в сообщении.

Как отмечает Роспотребнадзор, такие меры были приняты в связи с информацией СМИ о случаях отказа продавцов принимать новые купюры при попытке потребителей оплатить ими товары и услуги.

Ведомство напомнило, что банкноты Банка РФ номиналом 200 и две тысячи рублей обладают всеми установленными признаками платежеспособности, и отказ продавца принимать их является правонарушением. Оно может повлечь за собой штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Как сообщала «Газета.ру», в ближайшем будущем связаться с Роспотребнадзором россияне смогут с помощью многофункциональных центров. В МФЦ можно будет подать жалобу на качество оказания услуг и на качество товаров. Разработать проект Роспотребнадзору совместно с Минэкономразвития РФ поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по одному запросу в МФЦ можно будет получить сразу несколько услуг.