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Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова
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    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    9:17  17 Января 2018
    2792

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    В чем не могу, при всей моей лютой нелюбви к ныне действующей киевской камарилье, отказать ей, так это в определенной честности и последовательности в действиях. В системности даже. Не считают эти персонажи необходимым скрывать свои чувства и самую черную правду, которую готовят простому люду, соседям, партнерам, представителям национальных или, скажем, религиозных групп. Качество это можно было бы даже похвальным назвать, если бы декларации, тем более действия, не были бы столь чудовищны.

    Полет валькирий над гнездом кукушки

    Вспоминаю майданные хороводы. Что там звучало? Чистая правда. Мол, прем буром в Европу, невзирая ни на что. Будет тяжело, цены взовьются, социальные гарантии, протухшее наследие советской власти, исчезнут, народ поредеет. Но зато безвиз, путь к чашечке кофе в Братиславе или, чего уж там скромничать, рюмке «Виборовой» в пригороде Кракова станут возможны для каждого, иностранцы налетят на дешевую рабочую силу и природные ресурсы – вот же оно, счастье. Законное место в семье европейских народов. Да, пока у нужника или даже в нем, но затем ведь всякое может статься…

    И ведь стояло стадо на площади, все это слушало и радостно аплодировало. Прыгало даже, чтобы никто не подумал, что тут москали собрались. Теперь покряхтывают, глядя в платежки за свет и тепло, постанывают в магазинах и на рынках, разбегаются на заработки по заграницам, вымирают, кто разбежаться уже не в силах. Но какие претензии могут быть? Все же честно, как было и обещано. А что страна не зацвела еще маковым цветом, так на то есть объективные причины.

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    Или, скажем, бубнили 25 лет, сначала глухо, а потом в полный голос, мол, Бандера придет и порядок наведет. Все ведь прекрасно знали, что за порядок наступает в таком формате, и кто такой этот, не к ночи и не к столу помянутый, персонаж. Обычный фашистский прихвостень! Потому сегодня особо нечего удивляться факельным шествиям, зигам, нацистским рунам на шевронах карательных батальонов.

    Именно такой порядок и был анонсирован, его старательно и скрупулезно претворяли в жизнь. Параллельно, разумеется, руша символы победы в Великой Отечественной войне. Какой же это будет Бандера-стайл, если останутся георгиевские ленты и красные звезды?

    Собственно, а никто и не удивляется уже всему этому полету эрзац-валькирий над гнездом кукушки. Было обещано, вот и радуйтесь теперь…

    А на левой груди – профиль фюрера, а на правой – дуче анфас

    Недавно в СМИ прошла серия публикаций об украинской торговой марке SVA STONE. Предприимчивые и идеологически выдержанные ребята разработали одежду в духе Третьего рейха, понятно, с поправкой на время и актуальную киевскую специфику. Свастика, уютно и любовно вплетенная в узоры свитеров, – самое спокойное, что там есть. А так — портреты Муссолини, расистские лозунги, черепа в касках от «киборгов», прикопанных в донецком аэропорту… Последние, кстати, — это на детских маечках.

    И знаете ли, нулевая или близкая к тому реакция в украинском обществе. Причем даже и публика, которую принято называть адекватной, знаете, как порой комментирует это явление? Примерно таким образом: «Да зачем вы заостряете внимание? Подумаешь, одежда… Они же язычники, и ладно, Перун, Велес и все такое… А свастика из Индии пришла, древний символ… Орлы и вовсе от римлян… И вообще, дураков везде хватает».

    Нормально? А вот нормально для понятно откуда и куда текущего украинского политического мейнстрима. Сказали, что воспитают новое поколение дремучих индивидуумов, старому промоют мозги, а кто не промоется, будет отправлен под плинтус или могильный камень? Извольте видеть, и это только начало беснования.

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    Чтобы вы знали, не оставляющая сомнений в направленности символика на упомянутой одежке не только для внутреннего пользования разработана. На экспорт идет бойко: и в натуральном виде завозится партнерам и по почте рассылается. Теперь же с одного раза угадайте главное направление экспорта? Правильно – это Россия. Та самая, которая для сегодняшней нацистской Украины – враг №1.  

    С которым, с врагом, в смысле, понятное дело, надо бороться. И лучше всего его же руками, разлагая изнутри. Тут снова ничего удивительного. Все, как и обещали киевские политические деятели разного калибра.

    Да, сегодня их  глупая бравада о парадах на Красной площади, в Севастополе и возвращении в лоно «нэньки» Кубани выглядят опереточно и даже мультяшно. Но, во-первых, совсем недавно Бандера смотрелся  нафталиновым чучелом из далекой истории, а нынче его в святой угол пристраивают в рушниках, грязным именем улицы называют. Во-вторых, профессиональные украинцы ведь толкуют не вполне о том, что прорвутся к Москве и Краснодару. Как они это умеют делать, было показано в Дебальцево и Иловайске. Они всего лишь открыто декларируют, что будут создавать напряженность на границе России. А мы уже говорили чуть выше, что в своих намерениях, даже самых безумных, эта публика вполне откровенна.

    Задачи национализма на год

    А вот свежая порция людоедской честности. Есть, оказывается, такой тип Юрий Михальчишин. Один из расплодившихся на Украине нацистов. Можно было бы на него не обращать внимания, ибо много чести. Но он народный депутат Украины VII созыва, 
    кроме того, еще совсем недавно являлся советником руководителя СБУ.

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    То есть, не просто нацист, а нацист во власти. И с претензией на идеологическое лидерство в своей шайке. Уж совершенно точно, выразитель взглядов определенных украинских политических кругов. Даже собрал их в тезисы, которые без ложного стеснения назвал оперативно-тактическими задачамиукраинского национализма на 2018 год.

    Есть там строки пафосные, тоскливые. Составитель явно выучил много новых замысловатых слов и по-студенчески решил ими козырнуть.

    А имеются моменты любопытные и показательные. Вот, например, цитата: «Реабилитация понятия и явления общественного активизма, предоставление ему положительных, нациозащитных, наступательных, результативных очертаний, вытеснение и маргинализация либеральных, анархических элементов из активного протестного поля».

    Перевожу. Право на протест имеют активисты-националисты. Остальных – в маргинальную топку. И никакой анархии. 

    Вот хорошая выдержка: «Не бояться поляризационного эффекта националистической идеологии, объявить войну либерализму…»

    Привет, кстати, либеральной публике, таскавшей пирожки и одеяла на Майдан.

    Прессе посвящается: «Иметь в виду, что современные СМИ не информируют, а паникуют, не ориентируют, а дезориентируют, не воспитывают, а скрывают — поэтому следует десакрализировать отношение к ним и трактовать не иначе, как наемных работников пропаганды».

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    Любопытно, каким предполагается процесс десакрализации? Небось, путем открытой дискуссии, взвешенной аргументации и обличения… 

    «Титаник», упыри и чистки 

    Прошу обратить особое внимание, одно из самых ярких мест в его тезисах: «Перестать притворно стыдиться этноцентризма, пассионарности, нетолерантности, неполиткорректности, склонности к структурированному насилию».

    А я говорил в начале материала, что все честно, просто-таки до маниакальной наивности. 

    И в политике есть место образности. Например: «Реалистично оценивать завершение эпохи геополитического, идейного, культурного и технологического доминирования Запада — не становиться в очередь за билетом пассажиров третьего класса на теплоход «Титаник», который уже встретился с айсбергом».

    Дальше, кстати, говорится о том, что внешнее управление со стороны Запада «является угрозой национальной государственности, равнозначной российской».

    Какой сюрприз для посольства США.

    Почти апофеоз: «Декларировать везде и всюду, что этические чистки, а не бумажные люстрации, – оптимальный инструмент будущего очищение органов власти и управления».

    Полагаю, не только мне сдается, что созвучие «этические – этнические» не вполне случайно. Особенно в записках националистов, тем паче, после рассказа об особой роли этноцентризма и перед лаконичной инструкцией о том, как ставить на место зарвавшихся нацменов. 

    Честное нацистское слово. Колонка Руслана Мармазова

    Собственно, апофеоз, не требующий специальных комментариев.

    «Пропагандировать тотальное уничтожение кремлевских вурдалаков и упырей, местных предателей и пятиколонников, их добровольных помощников и пособий вместо «примирения» с предателями Родины и врагами украинского народа».
     

    И о национальных меньшинствах: «Готовность остановить гипотетическую «польскую весну» во Львове или «венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «русская весна» в Харькове».

    Собственно, пока все о безудержной, искрометной и размашистой откровенности украинских нацистов.

    Автор: Руслан Мармазов
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    #украина #радикалы #националисты
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