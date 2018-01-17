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«Плакал вместе с ними»: Папа Римский побеседовал с жертвами священников‐насильников
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    «Плакал вместе с ними»: Папа Римский побеседовал с жертвами священников‐насильников

    8:55  17 Января 2018
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    «Плакал вместе с ними»: Папа Римский побеседовал с жертвами священниковнасильников

    Сантьяго, 17 января. Папа Римский Франциск в минувший вторник провел встречу с людьми, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны чилийских католических священников. Об этом передает агентство Associated Press.

    Отмечается, что встреча прошла в чилийской столице.

    Как рассказал представитель Ватикана Грег Бурк, на встрече были лишь пострадавшие и сам понтифик, пишет АиФ.

    «Я не могу не выразить свою боль и стыд, которые чувствую перед лицом невосполнимого вреда детям со стороны служителей церкви», — подчеркнул папа Римский.

    Как передает телеканал «360», понтифик внимательно слушал каждого пострадавшего и «плакал вместе с ними». 

    Напомним, что на сегодняшний день несколько высокопоставленных священнослужителей католической церкви обвиняются в причастности к педофилии или в том, что они покрывали преступления своих подчиненных.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #папа римский #чили #сантьяго #педофилия #понтифик
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