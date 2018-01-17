«Плакал вместе с ними»: Папа Римский побеседовал с жертвами священников‐насильников

Сантьяго, 17 января. Папа Римский Франциск в минувший вторник провел встречу с людьми, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны чилийских католических священников. Об этом передает агентство Associated Press.

BREAKING: Vatican spokesman says Pope Francis has met with victims of sex abuse by priests in Chile. https://t.co/dYfccy60NX — The Associated Press (@AP) January 17, 2018

Отмечается, что встреча прошла в чилийской столице.

Как рассказал представитель Ватикана Грег Бурк, на встрече были лишь пострадавшие и сам понтифик, пишет АиФ.

«Я не могу не выразить свою боль и стыд, которые чувствую перед лицом невосполнимого вреда детям со стороны служителей церкви», — подчеркнул папа Римский.

Как передает телеканал «360», понтифик внимательно слушал каждого пострадавшего и «плакал вместе с ними».

Напомним, что на сегодняшний день несколько высокопоставленных священнослужителей католической церкви обвиняются в причастности к педофилии или в том, что они покрывали преступления своих подчиненных.