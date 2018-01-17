В ВКС РФ появится должность командира беспилотной эскадрильи

Москва, 17 января. В ближайшее время в кадровом составе ВКС РФ должна появиться специальная должность командира подразделения боевых беспилотников, которые получат специальную подготовку для эффективного управления группами беспилотных летательных аппаратов. Командиры беспилотных эскадрилий проходят боевую подготовку на одном из факультетов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.

«Управление тяжелыми и дорогими армейскими БЛА должны осуществлять специально подготовленные люди, — отметил авиационный эксперт в беседе с газетой «Известия». — Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем».

Основным беспилотником в ВКС РФ на данный момент является «Форпост», с массой до 450 кг и радиусом действия до 250 километров.

Отметим, как сообщало агентство Ura.ru, президент Владимир Путин дал высочайшую оценку работе ВКС РФ в ходе антитеррористической операции в Сирии. Президент подчеркнул, что именно российской боевой авиации удалось переломить ход вооруженного конфликта, показав при этом высочайший уровень подготовки.