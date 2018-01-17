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МИД РФ: Украинский законопроект «о реинтеграции Донбасса» похоронит минские соглашения
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    МИД РФ: Украинский законопроект «о реинтеграции Донбасса» похоронит минские соглашения

    8:26  17 Января 2018
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    МИД РФ: Украинский законопроект «о реинтеграции Донбасса» похоронит минские соглашения

    Москва, 17 января. Законопроект украинских властей «о реинтеграции Донбасса» может «похоронить» минские соглашения, считает замглавы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

    По его словам, попытки Киева принять данный законопроект не направлены на разрешение кризиса на восточной границе Украины, а нацелены на срыв минских соглашений.

    «Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится с тем, чтобы похоронить минские соглашения», — сообщил Карасин «Известиям».

    Замглавы МИД РФ напомнил, что в 2015 году, подписав документ вместе с Донецком и Луганском, Киев взял на себя обязательства принять законы об особом статусе, выборах и амнистии в отношении республик Донбасса, однако движения в этом направлении не происходит до сих пор.

    Заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин

    Более того, Киев не соблюдает принципа диалога между сторонами в конфликте, который должен лежать в основе дальнейшего урегулирования конфликта, подчеркнул дипломат.

    Дискуссия относительно законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» прошла в Верховной раде во вторник и сопровождалась беспорядками у здания украинского парламента.

    В настоящее время в законопроекте не говорится о договоренностях об урегулировании конфликта, подписанных в Минске. В ходе дискуссии ряд депутатов настаивали на изменении названия документа и включении в него Крыма и Севастополя, а также на признании Донецкой и Луганской народных республик террористическими организациями, эти поправки не прошли.

    Протест у Верховной рады в Киеве 16 января

    Однако законопроект значительно расширяет полномочия президента: так, согласно тексту документа, глава Украины сможет самостоятельно определять границы «временно оккупированных территорий».

    Как рассказал «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в существующем виде законопроект вряд ли будет принят.

    «Если он будет принят, это даст основания Москве заявить, что Украина вышла из Минского процесса и вся ответственность за последствия ложится на Киев», — подчеркнул он.

    Как сообщала накануне «Газета.ру», Верховная рада Украины в настоящее время отложила рассмотрение документа до следующего пленарного заседания. Напомним, при этом президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что закон «о реинтеграции Донбасса» будет принят до четверга.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #минские соглашения #мид рф
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