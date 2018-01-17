Украинские силовики за сутки ни разу не обстреляли ЛНР

Луганск, 17 января. Украинские силовики за прошедшие сутки не обстреливали территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что за прошедшие сутки в ЛНР не зафиксировали ни одного случая обстрела бойцами ВСУ территории республики.

Ранее контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе договорилась об очередном – «новогоднем перемирии». Оно вступило в силу 23 декабря.

Напомним, Газета.ru писала, что президент России Владимир Путин провел переговоры с главами республик Донбасса. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года был организован самый массовый обмен пленными между Украиной, ЛНР и ДНР.