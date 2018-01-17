Сирийские курды заявили, что готовы защищаться от Турции в Африне

Дамаск, 17 января. Сирийские демократические силы готовы к отражению атаки со стороны Турции, если Анкара решится на вторжение в районе сирийского Африна.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на лидера сирийской курдской партии «Демократический союз» Салеха Муслима, в министерстве обороны Сирии расценили возможные действия Турции как нарушение суверенитета.

По его словам, в представители правящей партии «Баас» заявили, что армия страны готова оказать сопротивление агрессорам.

Отмечается, что если турецкие военные войдут на территорию Сирии в районе города Африн в провинции Алеппо, СДС намерены оказать активное сопротивление.

Как подчеркнул Муслим, СДС «готовы защищать себя и мирное население нашего региона».

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Вашингтон разочарован разгромом ИГ1 (запрещена в России) и теперь подталкивает курдов и Турцию к вооруженному конфликту.

Как ранее писало URA.ru, президент России Владимир Путин приказал ликвидировать террористов на месте. Заявление было сделано в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.