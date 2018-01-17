Первые фотографии нового смартфона Moto E5 выложили в Сеть

Нью-Йорк, 17 января. Первые фотографии долгожданного смартфона Moto E5 американской компании Motorola появились в Сети.

Новый смартфон оснастили сканером отпечатков пальцев, который будет выглядеть как логотип компании. Отмечается, что корпус мобильного устройства будет выполнен из металла.

Смартфон Moto E5 показался на рендере pic.twitter.com/Op2k4vltIb — MОБИЛОФФ Store (@Mobiloff) January 16, 2018

По имеющимся данным, фронтальная камера будет оборудована светодиодной вспышкой. Гаджет сможет поддерживать две SIM-карты, GPS, Bluetooth и разъем для наушников стандартного размера.

В настоящее время о дате официальной презентации девайса ничего неизвестно.

По неподтвержденным датам, презентация может состояться 3 апреля 2018 года. Примерная стоимость телефона будет варьироваться от 120 до 150 долларов.

Напомним, накануне американская компания Samsung в ходе закрытой встречи в Лас-Вегасе представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X. Сообщалось, что производство складного экрана может стартовать в конце текущего года.