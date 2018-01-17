У Порошенко рассказали, кто заплатил за отдых президента Украины на Мальдивах

Киев, 17 января. В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко рассказали, где он провел отпуск в новогодние праздники. Как оказалось, украинский президент успел отдохнуть в нескольких местах, в том числе на солнечных Мальдивах.

«Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине», — сообщили украинским СМИ в пресс-службе.

Кроме того, президент посетил Мальдивы «с целью короткого отдыха», рассказали в пресс-службе. Как подчеркнули представители президента Украины, «поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

Как отметили у Порошенко, в целях обеспечения безопасности информация об отдыхе Порошенко была опубликована постфактум. Между тем, сведения о его поездке на отдых на Мальдивы ранее появились в СМИ.

Как сообщала «Газета.ru», президент Путин, которого попросили прокомментировать новогодний отдых Порошенко, отметил, что «он богатый человек и может себе позволить выехать на какие-то острова». Сам Путин провел новогодние праздники в России, потому что его «никуда не тянет».