Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке инфекционного заболевания в Финляндии

Москва, 17 января. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке респираторно-синцитиального вируса человека в Финляндии. В ведомстве попросили россиян учитывать данный факт при планировании поездок.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуация при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора, за первую неделю января в Финляндии было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Вирус наиболее активно распространяется в Хельсинки, где, по данным Детской больницы города, были госпитализированы 15 детей в возрасте до года.

При этом финские медучреждения информируют о том, что вспышка РС-вируса продолжает нарастать.

РС-инфекция входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), наиболее опасна для детей. Заболевание передается воздушно-капельным путем. РС-вирусы проникают в нижние дыхательные пути и могут вызывать бронхиты и пневмонии.

Ранее, как сообщало URA.RU, в связи с превышением порогового уровня заболеваемости ОРВИ родителям в Нефтеюганске в новогодние праздники запретили присутствовать на утренниках в детских садах.