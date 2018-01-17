Вертолетчики ТОФ научились садиться на БПК «Адмирал Виноградов»

Москва, 17 января. В заливе Петра Великого экипажи российских вертолетов Ка-27 Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов».

Как пишет Deita.ru, в учениях задействовали два вертолета. Это Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. Отмечается, что занятия проходили в течение светового дня. Экипажи вертолетов, взаимодействуя с «Адмиралом Виноградовым», отработали более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля.

Они выполнили задания при нахождении корабля в дрейфе, так и на ходу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия и флот должны обладать самым современным оружием. «Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают в том числе вероятные изменения в стратегии и тактике вооружённой борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего — превосходят зарубежные аналоги», — сказал он.

Ранее URA.ru писало, что на перевооружение российской армии потратят почти 20 триллионов рублей.