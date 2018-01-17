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Вертолетчики ТОФ научились садиться на БПК «Адмирал Виноградов»
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    Вертолетчики ТОФ научились садиться на БПК «Адмирал Виноградов»

    7:50  17 Января 2018
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    Вертолетчики ТОФ научились садиться на БПК «Адмирал Виноградов»

    Москва, 17 января. В заливе Петра Великого экипажи российских вертолетов Ка-27 Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов».

    Как пишет Deita.ru, в учениях задействовали два вертолета. Это Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. Отмечается, что занятия проходили в течение светового дня. Экипажи вертолетов, взаимодействуя с «Адмиралом Виноградовым», отработали более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля.

    Они выполнили задания при нахождении корабля в дрейфе, так и на ходу.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия и флот должны обладать самым современным оружием. «Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают в том числе вероятные изменения в стратегии и тактике вооружённой борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего — превосходят зарубежные аналоги», —  сказал он.

    Ранее URA.ru писало, что на перевооружение российской армии потратят почти 20 триллионов рублей. 

    Вертолетчики ТОФ научились садиться на БПК «Адмирал Виноградов»

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #россия #учения #тоф #флот
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