Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде — эксперт

Санкт-Петербург, 17 января. Игроки петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Олег Шатов в прошлом сезоне являлись непременными игроками основы сине-бело-голубых, но после прихода на тренерский мостик итальянского специалиста Роберто Манчини оба остались без места в составе.

По словам экс-хавбека «Зенита» Сергея Веденеева, «Дзюба и Шатов оказались не готовы к конкуренции и рассчитывали, что будут непременно попадать в состав за прошлые заслуги», пишут «Известия».

«Наверное, для всех будет лучше, если они покинут клуб… Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде», — считает эксперт.

Как отметил бывший игрок «Зенита» Андрей Кобелев, полузащитник Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане. По его словам, Шатову необходимо сменить обстановку.

Как сообщала «Газета.Ru», в октябре 2017 года президент России Владимир Путин упрекнул генерального директора «Зенита» Сергея Фурсенко за большое число иностранцев, вышедших в составе команды на матч Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад».

Фурсенко попытался оправдаться, связав большое число легионеров со зрелищностью, но Путин иронично похвалил функционера.

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