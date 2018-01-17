#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Спорт
Чемпионат мира по бенди в Хабаровске откроется лазерным шоу
Россия
Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом

    7:37  17 Января 2018
    74

    Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом

    Москва, 17 января. В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрано уже более миллиона подписей, это говорит о том, что действующий президент действительно имеет серьезную поддержку в обществе, заявил политолог Александр Асафов.

    По словам Асафова, скорость, с которой было собрано большое количество подписей, говорит о том, что Путин имеет популярность среди россиян.

    Эксперт отметил, что общество готово к выборам и ждет их. По интенсивности сбора подписей за Путина, как считает Асафов, можно сказать, что выборы населению действительно интересны. Асафов также подчеркнул, что активность россиян показывает степень доверия к действующему лидеру государства. 

    Как пишет издание «Народные новости», ранее в избирательном штабе Путина сообщили, что на 16 января собрано 1001459 подписей в его поддержку. Напомним, до 31 января Путину, как самовыдвиженцу на выборах главы государства, нужно было собрать 300 тысяч подписей. Сбор решили не останавливать.

    Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США

      3:22 17 Января 2018 2162
      Читать
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      17:26
      Вчера

      Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами
      14:10
      Вчера

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым
      13:17
      Вчера

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2901

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33181

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7646

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7319

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12913
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      9:00   17 Января 2018
      135
      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      20:32   16 Января 2018
      1123
      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      18:20   16 Января 2018
      650
      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      18:00   16 Января 2018
      1650