Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом

Москва, 17 января. В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрано уже более миллиона подписей, это говорит о том, что действующий президент действительно имеет серьезную поддержку в обществе, заявил политолог Александр Асафов.

По словам Асафова, скорость, с которой было собрано большое количество подписей, говорит о том, что Путин имеет популярность среди россиян.

Эксперт отметил, что общество готово к выборам и ждет их. По интенсивности сбора подписей за Путина, как считает Асафов, можно сказать, что выборы населению действительно интересны. Асафов также подчеркнул, что активность россиян показывает степень доверия к действующему лидеру государства.

Как пишет издание «Народные новости», ранее в избирательном штабе Путина сообщили, что на 16 января собрано 1001459 подписей в его поддержку. Напомним, до 31 января Путину, как самовыдвиженцу на выборах главы государства, нужно было собрать 300 тысяч подписей. Сбор решили не останавливать.