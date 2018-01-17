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Союзники по НАТО неспособны обеспечить полноценную поддержку ВМС США
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    Союзники по НАТО неспособны обеспечить полноценную поддержку ВМС США

    7:58  17 Января 2018  /обновлено: 7:58  17 Января 2018
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    Союзники по НАТО неспособны обеспечить полноценную поддержку ВМС США

    Вашингтон, 17 января. В настоящее время Соединенные Штаты Америки обладают наиболее мощными Военно-морскими силами в мире, ориентированными на проведение дальних ударных операций, однако весь этот флот невозможно использовать одновременно — стоимость операций ВМС США чрезвычайно высока. Именно в силу этих причин США нуждаются в поддержке военных сил других стран НАТО — члены Альянса способны оперативно достигнуть районов операций в Европе и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.

    Между тем, сотрудничество с США сильно подорвало военно-морские силы европейских держав — фактически, союзники по НАТО предпочли переложить на богатого лидера Североатлантического Альянса развитие дорогостоящих ВМС. Чем больше страна НАТО сотрудничает с США — тем более слабым становится ее собственный флот, отмечают «Известия».

    Союзники по НАТО неспособны обеспечить полноценную поддержку ВМС США

    Фактически, серьезный ударный флот остался в Европе только у Франции — он невелик, однако позволяет французам контролировать ситуацию в своих бывших колониальных владениях в Африке. А вот у остальных членов НАТО — даже у бывшей «царицы морей» Великобритании — ситуация с флотом гораздо хуже: для дальних операций они способны предоставить союзникам лишь несколько кораблей.

    Отметим, как сообщало агентство Ura.ru, в течение 2017 года с кораблями ВМС США произошло несколько крайне неприятных инцидентов: американские моряки врезались в танкеры, рыболовецкие суда и сухогрузы, при этом гибли моряки. Источники в ВМС США связывают это с хроническим недосыпом личного состава — несмотря на зарплаты и льготы, ВМС США остаются недоукомплектованы моряками.

    Союзники по НАТО неспособны обеспечить полноценную поддержку ВМС США

    Как отмечал президент Путин, в настоящее время главной стратегией США и НАТО в Европе является пересмотр существующего стратегического баланса сил — для этого в Европе размещаются многофункциональные ракетные системы, которые могут выполнять функции ПРО.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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