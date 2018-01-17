«Университет-Югра» может сняться с чемпионата из-за десятикратного сокращения бюджета

Сургут, 17 января. Действующий чемпион баскетбольной Суперлиги «Университет-Югра» в нынешнем сезоне может сняться с чемпионата из-за значительного сокращения бюджета.

Все решится до 20 января — руководство клуба должно предоставить в департамент физической культуры и спорта ХМАО предложения и идеи дальнейшего пути.

В клубе надеялись, что после второго в его истории чемпионства руководство региона сможет увеличить финансирование и как-то помочь клубу. Но, как рассказал тренер «Университета-Югры» Сергей Ольхов, клубу было предложено уменьшить годовой бюджет с 80 млн до 8 млн рублей, пишут «Известия».

«Нам предложили сократить бюджет в 10 раз и перейти в Суперлигу-2. Но, во-первых, нам надо выполнить обязательства перед игроками по текущим контрактам, а во-вторых, бюджета в 8 млн рублей хватит только на содержание любительской команды», — заявил Ольхов.

Он подчеркнул, что в том случае, если найти решение ситуации не удастся, клубу придется сняться с чемпионата.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в эфире «Первого канала» попросит президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в московском хоккейном клубе «Динамо», который могут исключить из Континентальной хоккейной лиги.

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