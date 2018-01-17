Психолог рассказала, как справиться с недостатком солнца зимой

Москва, 17 января. Компенсировать недостаток солнечного света зимой можно с помощью прогулок на свежем воздухе, витаминов, а также яркого света в помещении. Такие советы россиянам дала психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина.

По ее словам, такие меры помогут побороть сонливость, неврозы, плохое настроение и нарушение биоритмов, к которым приводит недостаточное количество солнца в зимнее время.

«Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье. В том числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения. Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже, если на улице пасмурно», — цитирует Московскину РИА Новости.

Психолог отметила, что даже 15-минутная прогулка позволит обеспечить клетки организма кислородом и, таким образом, улучшит самочувствие.

Как ранее специалисты рассказали каналу «Подмосковье 360», чтобы справиться с депрессией в серое время года, также нужно помнить о своих личных достижениях и избегать негативных эмоций.