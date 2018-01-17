США просят Казахстан принять участие в форуме по исследованию космоса

Вашингтон, 17 января. Соединенные Штаты предложили Казахстану принять участие в Международном форуме по вопросам исследования космоса, который запланирован на 3 марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева по результатам переговоров глав двух государств в американской столице.

Второй Международный форум по вопросам исследования космоса пройдет в Японии.

Согласно информации пресс-службы, Астана и Вашингтон рассмотрят вероятность взаимодействия в применении космических технологий с целью оценки угроз природе в рамках международной хартии, которая сориентирована на предоставление единообразной системы получения и передачи космических данных государствам, которым угрожают природные и антропогенные катастрофы, передает РИА Новости.

В сообщении также говорится, что американская сторона признает, что Казахстан является пунктом отправления и безопасного возвращения американских астронавтов, трудящихся на МКС.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия совместно с США в будущем планируют пилотируемые пуски с космодрома «Восточный» и намерены изучать дальний космос, если какие-нибудь «умники» в Вашингтоне не выступят против этой идеи.

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