Продолжительность жизни граждан России достигла исторического максимума

Москва, 17 января. В течение 2017 года статистика фиксирует существенное повышение продолжительности жизни граждан России. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян выросла до исторического максимума.

«Продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического — 72,6 года. У женщин — 77 лет. Таким образом, у нас реально увеличивается число людей в активно работающем возрасте», — передает Ura.ru слова Скворцовой.

При этом удалось добиться существенного сокращения смертности россиян во всех возрастных группах, в том числе на 17% снизилась смертность среди лиц трудоспособного возраста.

Как сообщала «Газета.ru», на Совете по стратегическому развитию, который прошел в прошлом году, президент Владимир Путин отметил, что существует возможность повысить среднюю продолжительность жизни в России к 2025 году до 76 лет. Кроме того, президент подчеркнул необходимость сократить смертность россиян в трудоспособном возрасте.