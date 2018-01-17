«С таким президентом и вмешиваться не надо»: россияне ответили Порошенко, кто уничтожит Украину

Москва, 17 января. Российские пользователи социальных сетей ответили на заявлении президента Украина Петра Порошенко о желании России «уничтожить украинское государство».

Ранее Порошенко обвинил Москву в намерении уничтожить Украину. Он отметил, что РФ желает вернуть Киев в свою так называемую сферу влияния. По мнению украинского лидера, доверять Москве нельзя. При этом он добавил, что «предохранителем против России» является демократическая, успешная и независимая Украина.

С таким президентом никто и не нужен, что бы уничтожить. — Антуан Эго (@AntuEgo) January 17, 2018

«С таким президентом никто и не нужен, что бы уничтожить», — заявил один из российских пользователей социальных сетей.

Для их уничтожения надо просто не вмешиваться, сами все сделают — Геофизик (@Ge0fizik) January 16, 2018

«Для их уничтожения надо просто не вмешиваться, сами все сделают», — добавил другой юзер.

Само помрёт... Уже недолго осталось... — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) January 16, 2018

«Само помрет. Уже недолго осталось», — прокомментировал Виталий Третьяков.

Даже бы если кто-то хотел уничтожить Украину как государство, то этому кому-то не нужно утруждаться, те кто у руля в Украине сейчас сами ее уничтожают. — Юлия (@glizinaiylia) January 16, 2018

«Даже бы если кто-то хотел уничтожить Украину как государство, то этому кому-то не нужно утруждаться, те, кто у руля на Украине сейчас сами ее уничтожают», — считает еще один пользователь.