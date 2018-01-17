«С таким президентом и вмешиваться не надо»: россияне ответили Порошенко, кто уничтожит Украину
Москва, 17 января. Российские пользователи социальных сетей ответили на заявлении президента Украина Петра Порошенко о желании России «уничтожить украинское государство».
Ранее Порошенко обвинил Москву в намерении уничтожить Украину. Он отметил, что РФ желает вернуть Киев в свою так называемую сферу влияния. По мнению украинского лидера, доверять Москве нельзя. При этом он добавил, что «предохранителем против России» является демократическая, успешная и независимая Украина.
С таким президентом никто и не нужен, что бы уничтожить.— Антуан Эго (@AntuEgo) January 17, 2018
«С таким президентом никто и не нужен, что бы уничтожить», — заявил один из российских пользователей социальных сетей.
Для их уничтожения надо просто не вмешиваться, сами все сделают— Геофизик (@Ge0fizik) January 16, 2018
«Для их уничтожения надо просто не вмешиваться, сами все сделают», — добавил другой юзер.
Само помрёт... Уже недолго осталось...— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) January 16, 2018
«Само помрет. Уже недолго осталось», — прокомментировал Виталий Третьяков.
Даже бы если кто-то хотел уничтожить Украину как государство, то этому кому-то не нужно утруждаться, те кто у руля в Украине сейчас сами ее уничтожают.— Юлия (@glizinaiylia) January 16, 2018
«Даже бы если кто-то хотел уничтожить Украину как государство, то этому кому-то не нужно утруждаться, те, кто у руля на Украине сейчас сами ее уничтожают», — считает еще один пользователь.
Того чего нет уничтожить нельзя,можно только прекратить пустой базар...— Nikolai (@Paliliy) January 16, 2018