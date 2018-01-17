Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом о новых антироссийских санкциях США
Москва, 17 января. Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что публикация так называемого «кремлевского доклада» не обязательно означает введение США новых антироссийских санкций.
Домрин пояснил, что в документе могут содержаться оценочные суждения.
По словам эксперта, он надеется, что отношения Москвы и Вашингтона не будут строиться на постоянном введении санкций и контрсанкций.
«Санкции, как показывают предыдущие меры в отношении России, не привели к тому, к чему стремились в Вашингтоне. Может, по прошествии года после вступления Трампа в должность некое отрезвление в вашингтонских умах произошло», — отметил он.
Ранее сообщалось, что посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что публикация «кремлевского доклада», которая должна состояться до 29 января, не означает автоматического введения санкций против России.