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Эксперт рассказал, почему Прибалтика не должна рассчитывать на транзитные грузопотоки из РФ
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    Эксперт рассказал, почему Прибалтика не должна рассчитывать на транзитные грузопотоки из РФ

    6:46  17 Января 2018
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    Эксперт рассказал, почему Прибалтика не должна рассчитывать на транзитные грузопотоки из РФ

    Москва, 17 января. Так как Литва, Латвия и Эстония ведут недружественную политику по отношению к России, они не должны рассчитывать на транзитные грузопотоки из нашей страны, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

    По его словам, со стороны стран Прибалтики было бы неправильно при такой политической ангажированности рассчитывать на транзитные грузопотоки из России.

    Как пишет «Экономика сегодня», итоги 2017 года показали, что порты Прибалтики вновь демонстрируют спад объема грузоперевозок. К примеру, в Латвии объем перевалки снизился на 9,2% за год и составил 33 миллиона тонн. Схожая ситуация наблюдается в Эстонии и Литве.

    Как отметил Межевич, перераспределение грузов в России из прибалтийских стран продолжается. Транзитный грузопоток смещается в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он считает, что главным фактором выбора российских портов стала недружественная политика прибалтийских стран. По словам эксперта, в самой Прибалтике считают, что Москва обязана поддерживать с ними торгово-экономические отношения, несмотря на враждебную политику руководства этих государств.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что порты РФ должны усилить конкуренцию с зарубежными гаванями. Российские порты должны создать конкурентоспособные условия, чтобы пропустить через себя потоки грузов, которые в настоящее время принимают зарубежные гавани, считает Путин. 

    Эксперт рассказал, почему Прибалтика не должна рассчитывать на транзитные грузопотоки из РФ

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #россия #эстония #латвия #литва #порт
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