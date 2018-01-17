В Белом доме прошла встреча Трампа и Назарбаева

Вашингтон, 17 января. Встреча президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева прошла во вторник в Белом доме.

Сообщается, что в ходе беседы лидеры двух стран провели обсуждение путей укрепления сотрудничества в области безопасности и экономики.

Кроме того, Трамп и Назарбаев в ходе переговоров затронут вопросы мировой политики, так как Казахстан стал председателем в Совете Безопасности ООН.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в США.

Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным. В своей книге «Эра независимости» казахский глава написал, что его многолетнее плодотворное взаимодействие с российским коллегой является исключительным по своей насыщенности и результативности международно-политическим феноменом.