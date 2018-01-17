Командиров двух эсминцев США обвинили в непреднамеренном убийстве 17 моряков

Вашингтон, 17 января. Командирам американских эсминцев Fitzgerald и John McCain предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

Об этом рассказали в пресс-службе ВМС Соединенных Штатов Америки.

Как пишут западные СМИ, первый инцидент произошел в середине августа. Американский эсминец John McCain направлялся в порт Сингапура. Он столкнулся с торговым судном. В результате аварии погибли десять моряков. Второй случай произошел в июне 2017 года. Эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Не смогли спастись семь человек.

По данным СМИ, обвинения выдвинуты в отношении двух офицеров и командира Fitzgerald, а также командира John McCain. Им вменяют халатность, опасное управление судном, непреднамеренное убийство.

Как ранее передавал телеканал «360», японский буксир врезался в борт эсминца США Benfold (DDG65), поцарапав борт корабля.