Тиллерсон считает, что КНДР пока рано доверять
Вашингтон, 17 января. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея пока не продемонстрировала, что ей можно доверять.
«Северная Корея пока не демонстрирует себя как партнер, которому можно доверять на переговорах», — сказал глава Госдепартамента.
«Мы никогда не примем их в качестве ядерной державы. Пришло время говорить. Но они должны сделать шаг», — подчеркнул он.
Вместе с тем, Тиллерсон заверил, что возможность для дипломатического решения проблемы КНДР по-прежнему сохраняется.
Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «выиграл эту партию». В то же время российский глава призвал страны полуострова к диалогу и мирному решению конфликта.