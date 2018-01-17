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Россия
Эксперт рассказал, как сбор подписей наглядно показал поддержку Путина обществом
Россия
МФЦ в России начнут принимать оплату услуг на месте
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    МФЦ в России начнут принимать оплату услуг на месте

    6:03  17 Января 2018
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    МФЦ в России начнут принимать оплату услуг на месте

    Москва, 17 января. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте. Соответствующий законопроект рекомендует принять во втором чтении комитет Госдумы по федеративному устройству.

    Как пишет газета «Известия», государственную пошлину можно будет оплатить на месте без комиссии. Таким образом, МФЦ начнут принимать платежи от граждан и юридических лиц.

    Как рассказали эксперты, нововведение сделает получение услуг более удобным для граждан.

    Напомним, сейчас госпошлину оплачивают в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов. Терминалы берут значительную комиссию и не всегда работают. 

    Как писало издание «Ридус», в России сократили срок оформления паспортов. 

    Ранее президент России Владимир Путин назвал МФЦ успешным проектом. «Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано, — констатировал российский лидер. — В некоторых центрах пока сохраняются очереди, как ни странно, далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют».

     

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #мфц
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