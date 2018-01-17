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Россия
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Политика
Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России
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    Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России

    5:47  17 Января 2018
    379

    Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России

    Рим, 17 января. Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться отмены санкций в отношении России в случае своей победы на мартовских парламентских выборах в стране.

    Как пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя коалиции, за отмену ограничительных мер против России выступает ряд партий. Среди них «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвертый полюс».

    Секретарь по международным делам «Лиги Севера» Джанлука Савоини подчеркнул, что партия намерена добиваться отмены «сумасшедших санкций» против Москвы. Он также назвал Россию главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом.

    Ранее URA.ru писало, что в Европе раскрыли план снятия санкций с России. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену Европой антироссийских санкций. Министр считает, что санкции могут быть отменены пошагово, если российская сторона будет содействовать длительному перемирию в Донбассе. 

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как Россия ответит на вечное продление санкций. Он заявил, что в нашей стране будут действовать контрсанкции до тех пор, пока будут в силе ограничительные меры Запада в отношении России. 

    Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
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    #санкции #путин #италия
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