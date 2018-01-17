Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться снятия санкций с России

Рим, 17 января. Правоцентристская коалиция Италии намерена добиться отмены санкций в отношении России в случае своей победы на мартовских парламентских выборах в стране.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя коалиции, за отмену ограничительных мер против России выступает ряд партий. Среди них «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвертый полюс».

Секретарь по международным делам «Лиги Севера» Джанлука Савоини подчеркнул, что партия намерена добиваться отмены «сумасшедших санкций» против Москвы. Он также назвал Россию главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом.

Ранее URA.ru писало, что в Европе раскрыли план снятия санкций с России. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил поэтапную отмену Европой антироссийских санкций. Министр считает, что санкции могут быть отменены пошагово, если российская сторона будет содействовать длительному перемирию в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как Россия ответит на вечное продление санкций. Он заявил, что в нашей стране будут действовать контрсанкции до тех пор, пока будут в силе ограничительные меры Запада в отношении России.