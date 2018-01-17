Пентагон напугало появление российского атомного беспилотника «Статус-6»

Москва, 17 января. Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Министерство обороны США официально признало разработку Россией атомного подводного беспилотного аппарата «Статус-6», которую ранее назвали блефом.

По мнению эксперта, существование у России проекта по созданию принципиально нового носителя атомного оружия вызывает на Западе серьезные опасения. В частности, по его словам, теперь за океаном всерьез обеспокоены тем, что Россия получила статус высокотехнологичной державы, способной создать уникальные, мощные типы вооружений.

Напомним, что о разработке подводной системы «Статус-6», способной нести ядерные боеголовки, а также выполнять другие многоцелевые задачи, стало известно в 2015 году.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2021 году необходимо довести долю современных вооружений в российский ядерной триаде до 90%. Российский глава сообщил, что к концу прошлого года она составила 79%. Путин также подчеркнул, что технологическое отставание в оборонной сфере в столь напряженной военно-политической ситуации было бы для России недопустимо.