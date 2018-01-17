Эксперты рассказали, почему машины шпионят за водителями

Москва, 17 января. Автомобили могут следить за своими водителями. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на экспертов.

Как рассказали специалисты, производители машин с помощью систем, подключенных к Сети, следят за местом расположения автомобиля. Также они фиксируют скорость движения транспорта. Регистрируется музыка, которая играет в салоне. Отмечается, что автомобили современной сборки способны следить за движением глаз водителя, вычислять вес сидящих на передних сидениях и вкусовые предпочтения автомобилиста к еде.

При этом эксперты не смогли ответить на вопрос, зачем автогигантам личные данные автолюбителей. Они считают, что их продают маркетинговым фирмам.

Ранее Газета.ru писала, ученые рассказали, что водители-женщины злее водителей-мужчин.