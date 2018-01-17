Биткоин рухнул более чем на 25% за сутки
Москва, 17 января. Курс самой популярной криптовалюты — биткоина упал на более чем на 25% за минувшие 24 часа.
Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 01.50 по московскому времени биткоин торговался по цене 10,5 тысячи долларов, что означает, что криптовалюта подешевела на 25,1%.
Добавим, что данной отметки биткоин достиг впервые с 1 декабря 2017 года.
Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ президент РФ Владимир Путин неожиданно с удовольствием вступил в дискуссии о цифровой экономике.
«За криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. Она ничем не обеспечена», — заявил российский глава.
При этом он отметил необходимость развивать цифровые платформы в сфере промышленности.