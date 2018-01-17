Выборы-2018: в штабе Путина рассказали, какие звонки поступают от избирателей

Москва, 17 января. Предвыборный штаб действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые состоятся 18 марта, сообщил о поступающих звонках со всех концов России.

Сообщается, что некоторые избиратели рассказывают о нарушениях, и данная информация немедленно проверяется. Однако большая часть звонящих спрашивают где можно поставить подпись в поддержку кандидата на президентских выборах.

Отмечается, что к данному моменту уже собрано более миллиона подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на выборах президента.

Напомним, что ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатура получила поддержку партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Согласно законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. Штаб Путина начал работу по сбору подписей 5 января.