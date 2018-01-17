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Врач Белого дома раскрыл секрет отличного здоровья Трампа
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    Врач Белого дома раскрыл секрет отличного здоровья Трампа

    4:31  17 Января 2018
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    Врач Белого дома раскрыл секрет отличного здоровья Трампа

    Вашингтон, 17 января. Врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что президент США Дональд Трамп обладает хорошим здоровьем благодаря своим «великолепным генам».

    По словам медика, президент не проживет 200 лет, но продолжительность его жизни определенно не будет меньше, чем у остальных мужчин в США.

    Джексон, ранее проведший медосмотр американского главы, отметил, что, несмотря на то, что Трамп ест фаст-фуд и не выполняет физические упражнения, он является хорошим пациентом и следует указаниям.

    Также он подчеркнул, что у Трампа нет когнитивных или ментальных проблем.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп решил пройти проверку собственных умственных способностей, чтобы развеять слухи в СМИ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #здоровье #белый дом
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