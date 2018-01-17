Франция разъяснила ситуацию с возвратом Россией царских долгов

Париж, 17 января. Министерство экономики Франции сообщило, что Париж не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций.

При этом в ведомстве уточнили, что оно не обладает полномочиями запретить французским гражданам выдвигать подобные требования.

В министерстве напомнили, что межгосударственные споры между Францией и РФ по вопросу «русских займов» были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года возникших между ними до 9 мая 1945 года.

В материале РИА Новости также говорится, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов.

Ранее Газета.ру сообщала, что около 400 тысяч граждан Франции обратились с требованием к России вернуть долги, которые были списаны в 1918 году.