Канцлер Австрии поддержал идею о постепенной отмене антироссийских санкций

Вена, 17 января. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поддерживает идею о поэтапной отмене антироссийских санкций.

По словам Курца, постепенная отмена санкций против России является целесообразной в случае достижения прогресса в минском процессе.

«Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договоренностей», — подчеркнул Курц, добавив, что отмена ограничительных мер станет стимулом для дальнейшего прогресса.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции незаконны с точки зрения международного права и нарушают нормы ВТО, и выразил сожаление, что международные отношения приносятся в жертву внутриполитических интриг.

Российский лидер подчеркнул, что пока Москва всячески демонстрирует сдержанность, но рано или поздно придется отвечать.