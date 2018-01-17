Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
Москва, 17 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что истинной целью введения США новых антироссийских санкций является придание конфронтации с Россией необратимый характер.
«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады», — говорится в сообщении российского сенатора в микроблоге в Twitter.
Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами крупнейших СМИ констатировал, что в настоящее время российско-американские отношения оставляют желать лучшего. При этом он четко дал понять, что ждет уступок именно с американской стороны. Он подчеркнул, что любые шаги, направленные на какие-либо ограничения и незаконные санкции, будут ухудшать отношения России и Соединенных Штатов.