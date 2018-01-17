Счетная палата пообещала не допустить дефолта регионов
Москва, 17 января. Власти России не допустят дефолта регионов, заявила председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова.
«Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов, это понятно», — приводит ее слова RT.
Кроме того, Голикова отметила, что бюджетный кризис невозможен в регионах по определению. Она напомнила, что регионы являются такой же ветвью государственной власти, как и федерации, и, следовательно, несут консолидированную ответственность за происходящее.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее сообщал о том, что в 21 регионе России фиксируется рост инвестиций в основной капитал, в десяти из них — на 40% в реальном выражении.
По словам президента, в число лучших регионов вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Якутия, Тульская, Мурманская, Ленинградская, Калининградская, Вологодская, Архангельская и Амурская области.