Карасин: Законопроект о реинтеграции Донбасса – прямая угроза минским соглашениям

Москва, 17 января. Внесенный на рассмотрение в Верховную раду Украины законопроект о реинтеграции Донбасса является «лукавой манипуляцией» вокруг минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Он отметил, что данный законопроект может «похоронить» договоренности, выработанные в Минске.

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса. В тексте данного документа Россия называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территорию признаются «оккупированными».

Карасин подчеркнул, что данный законопроект является прямой угрозой минским соглашениям.

«Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится с тем, чтобы похоронить минские соглашения», – приводит слова Карасина газета «Известия».

Он также напомнил, что существует трехстороннее обязательство, подписанное Киевом, Донецком, Луганском и международными участниками на февральской встрече 2015 года, согласно которому власти Украины обязаны принять законы об особом статусе, выборах и амнистии. Ни один из этих пунктов пока не был выполнен Киевом.