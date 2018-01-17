Посольство РФ в Сербии: Убийство Ивановича – попытка запугать косовских сербов

Белград, 17 января. Убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича является очередной попыткой запугать сербское население в непризнанном Косове. Такое заявление опубликовало посольство РФ в Сербии.

«Глубоко потрясены трагической гибелью в результате террористического акта Оливера Ивановича - человека, который после агрессии НАТО против Сербии и насильственного отторжения от нее Косова и Метохии посвятил жизнь защите прав сербского народа в крае и подвергался за это преследованиям. Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта. Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косове», – гласит заявление российской дипмиссии.

Российское посольство уже выразило свои соболезнования семье и близким покойного. Сотрудники дипмиссии РФ выразили надежду, что преступление будет раскрыто при участии компетентных органов, а виновным понесут заслуженное наказание.

Напомним, что один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен у входа в офис своей партии «Свобода, демократия, правда» в городе Косовска-Митровица. Власти Сербии уже предложили 10 тысяч евро за информацию об убийце политика, пишет телеканал «360».