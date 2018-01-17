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Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»
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    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    7:34  17 Января 2018  /обновлено: 7:35  17 Января 2018
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    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    16 января украинские депутаты полностью посвятили себя законопроекту под кодовым названием «О реинтеграции Донбасса».

    В октябре инициативу президента с боями удалось одобрить в первом чтении. Тогда страсти кипели. Депутат Левченко даже пытался поджечь здание законодательного органа. Не хотел возвращать Донбасс Украине.

    И все же «реинтеграция Донбасса» благополучно выдержала первое испытание.

    Решающим должно было стать голосование 16 января, «черная дата» в истории украинского парламентаризма.

    Именно в этот день четыре года назад были приняты знаменитые «диктаторские законы Януковича».

    Некоторое время спустя новая власть сочла те нормы не такими уж «диктаторскими», плавно вернув большую их часть в украинское законодательство. Окончательно испортил настроение патриотам Конституционный суд. Люди в красных мантиях заявили о невозможности однозначно определить, какие именно законы следует считать диктаторскими. Поэтому и репрессии в отношении депутатов, голосовавших «за», судьи сочли незаконными.

    Все это помогло депутатам стать выше фатальных дат и цифр, взявшись за дело с самого утра «печально известного» 16 января.

    Итоговая редакция законопроекта не были известна «широким кругам». С момента одобрения в первом чтении было предложено около 700 поправок.

    Депутатам предстояло голосовать по каждой из них в отдельности.

    Острых вопросов хватало. Считать ли Россию «государством-агрессором»? Можно ли и дальше продавать конфеты в такой «агрессивной» стране? Считать ли террористами представителей Донецкой и Луганской народных республик? Должно ли действие закона охватывать Крым, коль скоро Киев рассматривает полуостров как «временно оккупированную территорию»? Как быть с правами человека в зоне боевых действий?

    Закон вырисовывался многогранный. Не хватало только некой «изюминки», которая могла бы хоть немного способствовать сближению мятежного Донбасса с Украиной. Но это уж сущие мелочи.

    Как бы там ни было, депутаты начали бодро.

    «Украина не сдаст ни одного метра врагу», — заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

    Спустя полтора часа парламентарии задумались: а кто такие эти враги? Вот уже четыре года их величают «террористами» и «сепаратистами». Даже людей сажают в тюрьмы по соответствующим статьям.

    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    Поэтому поступило предложение законодательно признать Донецкую и Луганскую республики террористическими организациями.

    Инициатива собрала лишь 76 депутатов при минимально необходимых 226. С одной стороны — логично, поскольку силы ДНР и ЛНР никогда не осуществляли террористическую деятельность.

    С другой стороны, вот уже четыре года на Украине идет «антитеррористическая операция». Выходит, «операция» есть, а террористов нет.

    Немногим ранее депутат Чубаров поднял вопрос о необходимости дополнить закон положениями о Крыме.

    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    Эта идея тоже не встретила поддержки. Впоследствии к вопросу о юридической «судьбе» полуострова возвращались еще несколько десятков раз. Но результат оставался неизменным — поправки проваливались.

    Крым облегченно выдохнул. Кому хочется, чтобы его оккупировали?

    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    Еще одна свежая мысль прозвучала ближе к обеду. Депутат БПП Иван Винник сказал, что принятие закона позволит «не вести никаких переговоров о выборах с ЛДНР». Прямо скажем, достижение сомнительное. Видимо, в Киеве считают, что урегулировать конфликт можно сугубо путем внутреннего диалога, без участия другой конфликтующей стороны.

    Прежде чем уйти на перерыв, депутаты снова обсудили целесообразность введения военного положения. И вновь решили этого не делать.

    Поевши, парламентарии подобрели. Депутаты от «Оппозиционного блока» вспомнили о Минских соглашениях. Но оппозиционеров пристыдили более патриотичные коллеги. Мол, нечего «затягивать время» по мелочам.

    Имела место и попытка полностью подчинить управление АТО президенту Украины. Но и это предложение успехом не увенчалось.

    Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

    Наконец, в 17.17. (18.17 мск) депутат Береза авторитетно заявил на весь Facebook.

    «Усе! Сегодня кина не будет. Голосов нет. Голосование за «Реинтеграцию Донбасса» будет в четверг. Нардепы получили sms и расходятся»

    И действительно, рабочий день вскоре подошел к концу, а закон так и не был принят.

    Уже 17 января Верховная рада обещает вернуться к рассмотрению закона. Быть может, последующие 40 поправок о переименовании закона и 50 поправок о Крыме окажутся более результативными. Глядишь, какая-то и выстрелит.

    Главное, чтобы «Оппозиционный блок» не мешал со своими Минскими соглашениями, которые, дескать, надо выполнять…

    Автор: Сергей Свазовский
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    #донбасс #украина #порошенко #рада #реинтеграция донбасса
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