Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали»

16 января украинские депутаты полностью посвятили себя законопроекту под кодовым названием «О реинтеграции Донбасса».

В октябре инициативу президента с боями удалось одобрить в первом чтении. Тогда страсти кипели. Депутат Левченко даже пытался поджечь здание законодательного органа. Не хотел возвращать Донбасс Украине.

Димова шашка в Раді: Левченко може отримати подання на зняття недоторканності (фото)https://t.co/pq0lf7Zept pic.twitter.com/DHq64nF8BE — unian (@unian) October 6, 2017

И все же «реинтеграция Донбасса» благополучно выдержала первое испытание.

Решающим должно было стать голосование 16 января, «черная дата» в истории украинского парламентаризма.

ВР не поддержала ни одной правки к проекту закону о реинтеграции Донбасса. Видимо, 16 января исторически не самая удачная дата для украинского парламента. #Донбасс #реинтеграция — Oleg Gorbachov (@gorbachov_oleg) January 16, 2018

Именно в этот день четыре года назад были приняты знаменитые «диктаторские законы Януковича».

«Диктаторские законы» 16 января 2014 года: новая жизнь «драконовских» норм https://t.co/7aMM9JXOal — Максим Кречетов (@MaksymKrechetov) January 16, 2018

Некоторое время спустя новая власть сочла те нормы не такими уж «диктаторскими», плавно вернув большую их часть в украинское законодательство. Окончательно испортил настроение патриотам Конституционный суд. Люди в красных мантиях заявили о невозможности однозначно определить, какие именно законы следует считать диктаторскими. Поэтому и репрессии в отношении депутатов, голосовавших «за», судьи сочли незаконными.

Конституционный суд: дела против регионалов и коммунистов, голосовавших за «диктаторские законы», подлежат прекращениюhttps://t.co/1qqnutrIzs pic.twitter.com/Hn7qoWcDV2 — Mucho Saakyan (@ubep_info) January 9, 2018

Все это помогло депутатам стать выше фатальных дат и цифр, взявшись за дело с самого утра «печально известного» 16 января.

Итоговая редакция законопроекта не были известна «широким кругам». С момента одобрения в первом чтении было предложено около 700 поправок.

Депутатам предстояло голосовать по каждой из них в отдельности.

Депутаты аки пчёлы жужжат с самого утра. 700! поправок к закону о реинтеграции. За каждую 40-70 голосов ,при голосовании - очень результативно. Работяги. Про то что в зале всего 135 голов, вместо 226 минимальных, вообще молчу, у нас депутаты в законе. — Helgi (@Helgi__UA) January 16, 2018

Острых вопросов хватало. Считать ли Россию «государством-агрессором»? Можно ли и дальше продавать конфеты в такой «агрессивной» стране? Считать ли террористами представителей Донецкой и Луганской народных республик? Должно ли действие закона охватывать Крым, коль скоро Киев рассматривает полуостров как «временно оккупированную территорию»? Как быть с правами человека в зоне боевых действий?

Закон вырисовывался многогранный. Не хватало только некой «изюминки», которая могла бы хоть немного способствовать сближению мятежного Донбасса с Украиной. Но это уж сущие мелочи.

Волга: Ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Москве, ни в Вашингтоне не представляют и не могут объяснить "реинтеграцию Донбасса"



"Реинтеграция Донбасса" в Украину у всех на устах. Уже солидное количество времени. С солидной затратой разного порядка телодви... https://t.co/sHtyVwn2Z9 pic.twitter.com/M4QalKQjle — Павел (@Ppavel13) January 16, 2018

Как бы там ни было, депутаты начали бодро.

«Украина не сдаст ни одного метра врагу», — заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Артур Герасимов.

Спустя полтора часа парламентарии задумались: а кто такие эти враги? Вот уже четыре года их величают «террористами» и «сепаратистами». Даже людей сажают в тюрьмы по соответствующим статьям.

Поэтому поступило предложение законодательно признать Донецкую и Луганскую республики террористическими организациями.

Рада провалила голосование за поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, в которой ЛДНР признаются «террористическими организациями» За высказались только 76 из 340 присутствующих в зале депутатов



Чего это с ними? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 16, 2018

Инициатива собрала лишь 76 депутатов при минимально необходимых 226. С одной стороны — логично, поскольку силы ДНР и ЛНР никогда не осуществляли террористическую деятельность.

С другой стороны, вот уже четыре года на Украине идет «антитеррористическая операция». Выходит, «операция» есть, а террористов нет.

Немногим ранее депутат Чубаров поднял вопрос о необходимости дополнить закон положениями о Крыме.

Эта идея тоже не встретила поддержки. Впоследствии к вопросу о юридической «судьбе» полуострова возвращались еще несколько десятков раз. Но результат оставался неизменным — поправки проваливались.

10:52 Поправки по Крыму отметают одну за другой. — Зураб (@AZZurabAZ) January 16, 2018

Крым облегченно выдохнул. Кому хочется, чтобы его оккупировали?

Еще одна свежая мысль прозвучала ближе к обеду. Депутат БПП Иван Винник сказал, что принятие закона позволит «не вести никаких переговоров о выборах с ЛДНР». Прямо скажем, достижение сомнительное. Видимо, в Киеве считают, что урегулировать конфликт можно сугубо путем внутреннего диалога, без участия другой конфликтующей стороны.

Прежде чем уйти на перерыв, депутаты снова обсудили целесообразность введения военного положения. И вновь решили этого не делать.

Поевши, парламентарии подобрели. Депутаты от «Оппозиционного блока» вспомнили о Минских соглашениях. Но оппозиционеров пристыдили более патриотичные коллеги. Мол, нечего «затягивать время» по мелочам.

Имела место и попытка полностью подчинить управление АТО президенту Украины. Но и это предложение успехом не увенчалось.

Наконец, в 17.17. (18.17 мск) депутат Береза авторитетно заявил на весь Facebook.

«Усе! Сегодня кина не будет. Голосов нет. Голосование за «Реинтеграцию Донбасса» будет в четверг. Нардепы получили sms и расходятся»

И действительно, рабочий день вскоре подошел к концу, а закон так и не был принят.

Уже 17 января Верховная рада обещает вернуться к рассмотрению закона. Быть может, последующие 40 поправок о переименовании закона и 50 поправок о Крыме окажутся более результативными. Глядишь, какая-то и выстрелит.

Главное, чтобы «Оппозиционный блок» не мешал со своими Минскими соглашениями, которые, дескать, надо выполнять…