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Органы власти поделят полномочия на случай чрезвычайных ситуаций
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    Органы власти поделят полномочия на случай чрезвычайных ситуаций

    2:03  17 Января 2018
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    Органы власти поделят полномочия на случай чрезвычайных ситуаций

    Москва, 17 января. В среду Госдума РФ проведет пленарное заседание, на котором будут обсуждаться поправки в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

    Предложенные изменения должны будут усовершенствовать порядок разделения полномочий между федеральными и региональными органами власти на случай наступлении стихийных бедствий или мероприятий по обороне страны.

    Отмечается, что на данный момент не определены основные подходы к изъятию у региональных органов государственной власти переданных полномочий, пишет «Парламентская газета». Госдума намерена усовершенствовать порядок передачи полномочий местным властям в случае чрезвычайных ситуаций.

    Напомним, что 11 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 2030 года. Текст соответствующего документа был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #госдума #власть #чс #регионы #полномочия
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