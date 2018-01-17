Органы власти поделят полномочия на случай чрезвычайных ситуаций

Москва, 17 января. В среду Госдума РФ проведет пленарное заседание, на котором будут обсуждаться поправки в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Предложенные изменения должны будут усовершенствовать порядок разделения полномочий между федеральными и региональными органами власти на случай наступлении стихийных бедствий или мероприятий по обороне страны.

Отмечается, что на данный момент не определены основные подходы к изъятию у региональных органов государственной власти переданных полномочий, пишет «Парламентская газета». Госдума намерена усовершенствовать порядок передачи полномочий местным властям в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что 11 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 2030 года. Текст соответствующего документа был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.