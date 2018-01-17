Эксперты рассказали, почему США беспокоит модернизация российской армии

Вашингтон, 17 января. Эксперты считают, что за «страхами» Америки по поводу растущей военной мощи РФ кроется стремление нарастить объемы финансирования собственной оборонной сферы.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, существует несколько причин, по которым Вашингтон опасается высоких темпов модернизации российских вооруженных сил.

Самым важным мотивом, по словам эксперта, является стремление Пентагона нарастить объемы финансирования оборонной сферы, говорится в материале RT.

Кроме того, он назвал одной из причин осознание американской элитой того факта, что Россия вернула себе статус великой оборонной державы.

Также данные высказывания находятся в духе атмосферы, сложившейся в американском обществе.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что технологическое отставание в оборонной сфере в столь напряженной военно-политической ситуации было бы для России недопустимо. По словам российского главы, к концу 2017 года доля современных вооружений в российской ядерной триаде достигла 79%. н также подчеркнул, что к 2021 году запланировано довести этот показатель до 90%.