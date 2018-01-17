Президент Грузии не собирается помиловать Саакашвили

Тбилиси, 17 января. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не планирует помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине.

В интервью телекомпании «Рустави 2» Маргвелашвили задался вопросом: «По какой логике я должен помиловать Саакашвили?». По его словам, он не должен исправлять ошибки прокуратуры, которая «не может определиться, как предъявить обвинение», и судьи, который «не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании».

«Помилование — это не исправление судебной ошибки, это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?» — заявил президент Грузии.

Саакашвили в Грузии заочно приговорили по статье о злоупотреблении служебным положением к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Как сообщал «Телеканал 360», следствие установило, что в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, которые отбывали тюремный срок за резонансное убийство банкира.