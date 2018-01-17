Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев

Вашингтон, 17 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал охлаждение отношений между Россией и США в ходе совместного заявления с американским президентом Дональдом Трампом.

Видеозапись выступления Трампа и Назарбаева была выложена на официальный канал Белого дома на Youtube.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — приводит слова Назарбаева RT.

Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Кремль и Белый Дом стараются активизировать двусторонний диалог.