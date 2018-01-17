Выборы-2018: ЦИК в среду утвердит порядок аккредитации СМИ на выборах президента РФ

Москва, 17 января. Центральная избирательная комиссия России в среду утвердит порядок аккредитации СМИ на избирательных участках и заседаниях избиркомов на выборах президента РФ.

Сообщается, что для работы журналистов на выборах будет разработан отдельный документ, опирающийся на федеральный закон о выборах президента.

Отмечается, что для работы на выборах ЦИК проводит аккредитацию не только российских, но и иностранных СМИ, аккредитованных МИД РФ. При этом, в настоящее время остается открытым вопрос об аккредитации СМИ-иностранных агентов.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатура была поддержана партиями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина. Также стало известно, что штаб Владимира Путина собрал на треть больше подписей, чем требуется по закону.