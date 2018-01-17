Путин посетит в Коломне Форум малых городов и перинатальный центр

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин в среду приедет с рабочим визитом в подмосковную Коломну, где встретится с участниками Форума малых городов и посетит перинатальный центр, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду в ходе рабочей поездки в Коломну президент встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который объединяет 244 руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта РФ.

Помимо этого, российский лидер посетит перинатальный центр, где ознакомится с деятельностью современного медицинского комплекса.

Напомним, в России действует программа развития перинатальных центров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Путину о скором открытии перинатального центра в Коломне летом 2017 года.

Ранее президент РФ заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, о введении в стране субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок. Как сообщала «Газета.ру», в начале года Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей.

Владимир Путин. Биография.