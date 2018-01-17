Поклонская предложила ГПУ не иронизировать, а рассмотреть ее обращение по существу

Москва, 17 декабря. Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала Генпрокуратуры Украины (ГПУ) рассмотреть по существу ее обращение, в котором она требует провести расследование преступлений украинских политиков.

«Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры», – приводит слова Поклонской ТАСС.

Депутат ГД предложила генеральной прокуратуре Украины рассмотреть ее заявление по существу в рамках порядка, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Поклонская добавила, что поставленные ею в обращении вопросы о преступлениях против украинского народа, «не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве», пишет RT.

Ранее Поклонская обратилась к генеральному прокурору Украины с призывом раследовать преступления украинских политиков против украинского народа. В ответ, Генпрокуратура Украины предложила Поклонской лично приехать на Украину.

Напомним, что российский президент Владимир Путин в начале января объявил о готовности российской стороны передать Киеву украинскую военную технику, которая находится на территории Крымского полуострова. Речь идет о десятках военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в плачевном состоянии. Однако вывозить боеприпасы опасно, поэтому Москва может пригласить украинских специалистов для их утилизации.