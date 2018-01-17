Сирия: актер Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев

Бейрут, 17 января. Российский актер Марат Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев.

Сообщается, что во вторник во время проведения российской гуманитарной миссии в столице Ливана Башаров подписал официальные документы по опеке над двумя сирийскими детьми — пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой, согласно которым он будет финансово поддерживать их.

В настоящее время дети живут во временных лагерях беженцев в Ливане. Сам Башаров пояснил, что опекунство над детьми является его личным выбором и религиозным долгом, говорится в материале РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин впервые посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где отдал приказ вывести российские войска из страны.

Выступая перед личным составом российской авиабазы Путин пообещал, что Россия не даст террористам вновь начать активные действия на территории страны.