«ВКонтакте» и «Яндекс», запрещенные на Украине, вошли в топ-5 самых популярных сайтов страны

Киев, 17 января. Запрещенные на Украине социальная сеть «ВКонтакте» и поисковик «Яндекс» вошли в пятерку самых посещаемых украинцами ресурсов в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации.

Первые позиции в рейтинге занимает поисковик Google, видеохостинг Youtube и социальная сеть Facebook.

Кроме того, в десятку самых посещаемых ресурсов попала социальная сеть «Одноклассники», а также интернет-ресурс Mail.ru, пишет RT.

Отметим, что ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко докладывал о снижении на 90% трафика посещения российских соцсетей.

Напомним, что социальная сеть «ВКонтакте» в начале года составила рейтинг людей, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году. Согласно подсчетам «ВКонтакте», глава российского государства Владимир Путин безоговорочно занял первое место (6,8 млн упоминаний).

На втором месте расположился рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко — прим. ФАН.). «Бронзу» «добыл» американский лидер Дональд Трамп — 2,6 млн упоминаний