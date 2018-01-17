Facebook удалил страницу организатора «Марша женщин» в Германии

Москва, 17 января. Администрация социальной сети Facebook заблокировала личный аккаунт организатора «Марша женщин» в Берлине после публикации программы митинга.

Как сообщила на своей странице в Facebook Людмила Кравчук, администрация соцсети «полностью снесла личный аккаунт» организатора марша после того, как там появилась программа мероприятия с призывом «бороться за свою свободу».

«Так FB отреагировал на новый немецкий закон о строгой ответственности за hate-speech, что уже практически всеми СМИ назван законом о введении цензуры в соцсетях», — пишет Кравчук.

По ее словам, в настоящее время программу перепечатывают на своих страницах другие участницы марша.

В заявлении организатора марша сообщалось, что мероприятие должно состояться в середине февраля. При этом подчеркивалось, что «не проходит ни одного дня в Германии без нападений и насилия над женщинами со стороны нелегально прибывших в страну иностранцев».

Немецкое правительство обвинялось в исламизации Германии, а во всех нападениях обвинялись исключительно мигранты. При этом организатор «Марша женщин» призвала закрыть границу для мигрантов и «отправлять обратно всех, кто не имеет права здесь находиться».