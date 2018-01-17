Порошенко обвинил Россию в намерении «уничтожить украинское государство»

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении вернуть Украину в «сферу влияния», а затем «уничтожить украинское государство». Об этом украинский президент заявил на встрече с иностранными дипломатами.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — приводит слова Порошенко новостное агентство «Ридус».

Порошенко заявил, что России «нельзя» верить, о чем, якобы, свидетельствует опыт истории.

Напомним, что украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, в частности – в связи с гражданским конфликтом в Донбассе. Россия уже неоднократно отвечала, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический кризис.