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Курдский политик назвал создание США «сил безопасности границы» в САР позитивным шагом
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    Курдский политик назвал создание США «сил безопасности границы» в САР позитивным шагом

    0:43  17 Января 2018  /обновлено: 1:08  17 Января 2018
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    Курдский политик назвал создание США «сил безопасности границы» в САР позитивным шагом

    Каир, 17 января. Создание США «сил безопасности границы» (СБГ) в Сирии является запоздалым, но позитивным шагом, заявил советник руководства курдской «Партии демократический союз» (PYD) Сиханок Дибо.

    Дибо подчеркнул, что «это позитивный шаг, несмотря на то, что он является запоздалым». По его словам, в июне 2017 года было объявлено о стратегическом сотрудничестве с США, а одним из пунктов соглашения была оговорена возможность создания военной силы, задачей которой станет охрана сирийкой границы.

    Как сообщил политик РИА Новости, задачей СБГ станет «защита мирных сирийцев, бежавших от войны, а также противодействие террористическим группировкам».

    Ранее во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал инициативу США, заявив, что было бы лучше, «если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы».

    С критикой создания СБГ выступили также Сирия, Россия, Иран и Турция. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства. Его точку зрения разделяет и президент Ирана Хасан Роухани. Как сообщал телеканал RT, по мнению представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, планы США о создании «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в стране. 

    Курдский политик назвал создание США «сил безопасности границы» в САР позитивным шагом

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что инициатива США направлена против Турции, американские власти должны от нее отказаться, сообщала «Газета.ру».

    Напомним, коалиция, возглавляемая США, с 2014 года проводит в Сирии операцию фактически незаконно, без разрешения властей САР.

    С сентября 2015 года по запросу официального Дамаска по решению президента России Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #сирия #турция #хмеймим #иран
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